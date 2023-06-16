Tuz Gölü'ndeki göçmen flamingolar koruma altında

"FLAMİNGOLARI KORUMAK İÇİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Denetimlere katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürü Musa Bozkurt, Tuz Gölü ve bölgedeki sulak alanları sürekli ziyaret ettiklerini söyledi.



Gece gündüz, yaz kış demeden çalışma yürüttüklerini belirten Bozkurt, "Ülkemiz için en önemli göçmen kuşlardan olan ve üremek için bölgemize gelen flamingoları korumak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Personelimiz, bu büyük alanda fedakarca etkin denetim yapıyor. Bu denetimlerde hem koruma hem de kontrol çalışmaları yürütüyoruz. Öncelikle koruma altındaki bölgeleri kaçak avcılıkla ilgili denetliyoruz, avcı ve olumsuz konularla ilgili ihbarlara arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Flamingolar şu anda kuluçka döneminde. Yavrular çıktıktan sonra tatlı suya ihtiyaç duyuyor. Bu suların Tuz Gölü’ne ulaşması anlamında sıkıntı olmaması için kontrollerimizi sürekli yapıyoruz. Olası durumlarda ilgili kurumlarla irtibatı sağlayıp tatlı suyu Tuz Gölü’ne ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.