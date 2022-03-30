Ukrayna, ülke tarihini NFT müzesine dönüştürüyor

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Alex Bornyakov “Ukrayna tarihini korumak” ve savaş anılarını sanal dünyada kalıcı hale getirmek için NFT müzesi açmaya hazırlanıyor. Bornyakov kurulacak sitenin ismini Twitter hesabından “Meta Tarih: Savaş Müzesi” olarak açıkladı. Sitede ülkenin başından geçen olaylar ve savaşlar NFT formatında görüntülenebilecek. Bu teknolojik girişim için “Savaşın hatırasını saklamak” ve “Ukrayna’nın kimliğini ve özgürlüğünü kutlamak” ifadelerini kullanan Bornyakov, savaşın ülke tarihindeki izlerini kaydetmek istediklerini belirtiyor.

Hazırlanan NFT’ler savaş tarihinde önemli bir anı içeren ve Ukraynalı sanatçıların çizimlerine yer veren bir tweet’i içerecek. Örneğin, NFT’lerden biri NATO’nun savaşın 3. gününde savaşı durdurması için Rusya’ya gönderdiği tweet’e yönlendiriyor. Bu NFT’ye eşlik eden görüntü ise Ukraynalı sanatçı Alina Kropachova’nın tasarladığı pusula-megafon illüstrasyonu.



NFT'lerin satışları bugün başlayacak ve yaklaşık 500 dolar değerinde olacak.



NFT NEDİR?



İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.

