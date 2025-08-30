Ülkeler Taylor Swift'in düğünü için yarışıyor: Yeni Zelanda'dan "resmi dilekçe"

Yeni Zelanda, Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu Travis Kelce’ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Turizm kurumu Tourism New Zealand, 27 Ağustos’ta Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Pop’un bir sonraki Kraliyet Düğünü’nün Yeni Zelanda’da yapılması için resmi dilekçemiz budur” ifadelerini kullandı.

Gönderide, ülkenin üzüm bağları, ahşap kiliseleri ve göllerinin çiftin dünya evine girmesi için “mükemmel bir ortam” sunduğu belirtildi.

Turizm yetkilileri, mesajı Swift’in hit şarkılarına göndermelerle süsledi.

Başbakan Christopher Luxon da tartışmaya dahil oldu. Luxon, “Dünyada bu düğünü yapmak hatta balayını geçirmek için Yeni Zelanda’dan daha iyi bir yer olamaz” dedi. Başbakan, Aoraki Cook Dağı, Waitomo’daki ateşböceği mağaraları ve Queenstown’daki yamaç atlayışını çiftin yapabileceği etkinlikler arasında sıraladı.

Swift-Kelce çiftinin düğününden pay almak isteyen tek yer Yeni Zelanda değil. New York Park ve Bahçeler Departmanı, “Evlenmek için bir yer mi arıyorsunuz? Welcome to New York” mesajıyla davette bulunurken, Chipotle da Swift’in şarkılarına göndermeler yaptığı paylaşımlarla çiftin dikkatini çekmeye çalıştı.