Ulu Cami'nin eğri minaresindeki yazılar restore edilecek

EĞRİLİĞİ İLE BİLİNİYOR



Kentte Eski Kale Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’de bulunan ve Selçuklu Devleti döneminde 2'inci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Cami'nin minaresi eğriliği ile biliniyor.

Yıllardır eğikliğine rağmen ayakta durmaya devam eden minarenin yüzey bezemelerinde zamanla dökülmeler oldu. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bezemelerin yeniden hayat bulması için çalışma başlatıldı ve minarenin yüzey bezemeleri için restorasyon kararı alındı. Özellikle minarenin ilk yapıldığı zamanlarda şerefe altı, orta kuşak ve alt kaide kısmında bulunan, dönemin ustaları tarafından kufi tekniği ile yazılan yazılar yeniden gün yüzüne çıkarılacak.



"MİNARE ÜZERİNDE ÇOK ORİJİNAL METİNLER VAR"



Ulu Cami'nin minaresi hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Minare üzerinde çok orijinal metinler var. Kufi yazı dediğimiz yazıyla yazılmış. Şu anda hattatlarımızla bunu tespit ettikten sonra bu yazıları da öne çıkaracağız. Minarenin şerefe altından, orta kuşak ve alt kaide üzerindeki yazılar çini yazılardır. Yapıldığı dönemde yazılmış yazılardır. Bunların tamamlanması sağlanacak. Böylece minaremiz kurtarılmış olacak" dedi.

