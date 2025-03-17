Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, birkaç gün önce entübe edilmişti. Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 4 aydır hastanede tedavisi süren Tanyeli, 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara gibi isimler 12 Şubat'ta ona destek olmak amacıyla bir konser düzenlemişti.

TANYELİ KİMDİR?



Oryantal dünyasının en sevilen isimlerindendi.



Yıllarca sahnelerde ve televizyon ekranlarında enerjisi ve dansıyla izleyicileri büyüledi.



Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.



Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, erken yaşlarda dansa gönül verdi, sahnelere çıkmaya başladı.



1980'lerde başladığı oryantal kariyerinde dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.



Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, bir yandan dans okulu açarak dans eğitmenliği de yaptı.



Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenerek birçok farklı projeye imza attı.