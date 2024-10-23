Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel kurtarılamadı.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sanatçının vefatıyla ilgili "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz…" açıklamasında bulundu. Oyuncunun vefat haberini menajeri Meriç Esener duyurdu.