Ünlü oyuncu Jack Wagner, eşi Michelle Wolf ile ayrı evlerde yaşama kararı aldı

31 Mayıs'ta Michelle Wolf ile hayatını birleştiren 65 yaşındaki Wagner,

Parade dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni evli bir çift olarak henüz birlikte yaşama planı yapmadıklarını ifade eden Wagner, “Onun kendi evi var, benim de öyle. Her ikimiz de bulunduğumuz yerlerde çok rahatsız olmadan, birbirimize gidip gelerek yaşıyoruz. 'Haydi evlerimizi satalım, ortak bir yer bulalım' gibi bir acelemiz yok'' şeklinde konuştu.

ABD'li aktör, ilişkilerinin evlilikten önce nasılsa şimdi de öyle devam ettiğini söyledi. Wagner, ''Yaş aldıkça biraz alanın, mesafenin iyi geldiğini düşünüyoruz. Tabii ki çok fazla değil ama bu şekilde de gayet iyi gidiyor” dedi.

Wagner daha önce People dergisine verdiği röportajda, yaklaşık 40 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendiklerini açıklamıştı.



Wagner ve Wolf’un ilişkisi Ocak 2021’de başladı. Çift, aynı yılın ilerleyen dönemlerinde ilişkilerini Instagram üzerinden duyurdu.



