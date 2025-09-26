Sanatçı Güllü balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Sanat camiasının sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı.



Acı haberi, sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.



Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Güllü aylar önceki röportajında da hayatının film olmasını ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söylemişti.