Sanatçı Güllü balkondan düşerek yaşamını yitirdi
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, evinde balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu yaptığı açıklamada olayın intihar değil, kazadan kaynaklandığını ileri sürdü.
Sanat camiasının sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı.
Acı haberi, sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.
Güllü aylar önceki röportajında da hayatının film olmasını ve kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediğini söylemişti.
"ACI TATLI BİRÇOK ANIYI PAYLAŞTIK"
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Güllü için sosyal medyadan taziye mesajları yayınlandı.
Tuğçe Tayfur: Değerli sanatçımız Güllü Hanımefendiye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim.
Demet Akalın: Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken. İnanamıyorum hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
Öykü Çelik: Ne? Çok gençti. Allah rahmet eylesin.
Yağız Yılmaz: Yıllarca aynı sahneyi paylaştığım, konserlerde ve turnelerde omuz omuza olduğum değerli dostum, canım ablam Güllü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Acı tatlı birçok anı paylaştık. İntihar haberleri asılsızdır.
Mustafa Arapoğlu: Birlikte geçirdiğimiz güzel günleri unutmayacağım. Mekanın cennet olsun güzel ablam.
Yaz başında uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyatarak imaj değiştiren Güllü, birkaç gün önce de yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.
GÜLLÜ KİMDİR?
Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.
Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.
Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.
- Etiketler :
- Türkiye
- N-Life Magazin
- Güllü