Ünlü şarkıcı Taylor Swift nişanlandı

Taylor Swift ve sevgilisi, nişan haberini sosyal medya'da paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Swift, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor" ifadelerini kullandı.

Çiftin ilişkisi, 2023 yazında Swift'in konserinde yaşanan sürpriz bir karşılaşmayla başlamıştı.

Travis'in sahne arkasında Swift'i desteklemek için gösterdiği çaba, magazin kulislerine "romantik jest" olarak yansımıştı.

Gündemde sıkça yer alan çift, sadece romantik yönleriyle değil, birbirlerinin kariyerlerine verdikleri destekle de dikkat çekiyor.

