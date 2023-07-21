Ünlü şarkıcı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti (Tony Bennett kimdir?)

85 yaşındayken de albümüyle müzik listesinde bir numaraya yükselmeyi başaran, seksen yıla yayılan profesyonel bir kariyeriyle müzik dünyasın damga vuran Tony Bennett, New York'ta hayatını kaybetti. Amerikalı sanatçı, 96 yaşındaydı.

2016 yılında Alzheimer teşhisi konulan Bennett, sahne performanslarına ve albüm kaydetmeye 2021'e kadar devam etti.

Bennett'in menajeri Sylvia Weiner, müzik efsanesinin memleketi New York'ta hayatını kaybettiğini Associated Press'e doğruladı. Bennett'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Klasik Amerikan şarkılarına bağlılığı ve "I Left My Heart In San Francisco" gibi yeni tarzlar yaratma yeteneğiyle Frank Sinatra’dan Lady Gaga’ya kadar kendisine hayranlar kazandıran Bennett, iki hafta sonra 97 yaşına girecekti.

Meslektaşı Frank Sinatra, onu dünyanın en popüler şarkıcısı olarak nitelendirdi. Müziği coşku, muazzam sıcaklık, ses netliği ve duygusal açıklık ile karakterize edildi. Bennett, 36 kez aday gösterildiği Grammy'de 18 ödül kazandı ve dünya çapında 50 milyondan fazla albüm sattı.