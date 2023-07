Ünlü şarkıcı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti (Tony Bennett kimdir?)

TONY BENNETT KİMDİR?



3 Ağustos 1926'da ABD'de doğan Tony Bennett, erken yaşlarda şarkı söylemeye başladı. Tam adı Anthony Dominick Benedetto olan sanatçı, II. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda yer alarak Avrupa'da savaştı. Daha sonraları, şarkı söyleme tekniğini geliştirdi, Columbia Records ile kontrat yaptı ve 1951'de "Because of You" adlı ilk bir numara popüler şarkısını çıkardı. Mırıldanarak şarkı söyleme yöntemiyle yüksek bir başarı grafiği yakaladı.



1950'lerin sonunda The Beat of My Heart ile Basie Swings, Bennett Sings gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı. 1962'de, "I Left My Heart in San Francisco"yu kaydetti.



Bennett, 1980'lerin sonunda olağanüstü bir geri dönüş yaptı, yine altın plak albümler çıkardı ve dinleyici kesimini genişletti. Popüler olan ve eleştirel başarı yakalayan çalışmalar ile konser performansları, 2000'lerde devam etti. Eylül 2014'te pop ve R&B sanatçısı Lady Gaga ile birlikte Cheek to Cheek adlı ortak bir albüm çıkardı. Bu albümle beraber Bennett; Billboard 200 listesinde bir numara olmuş albüme sahip en yaşlı sanatçı unvanını aldı.



Bennett ayrıca çizdiği resimlerde Benedetto imzasını kullanan usta bir ressamdı.