Ünlü şarkıcı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti (Tony Bennett kimdir?)

85 yaşındayken de albümüyle müzik listesinde bir numaraya yükselmeyi başaran, seksen yıla yayılan profesyonel bir kariyeriyle müzik dünyasın damga vuran Tony Bennett, New York'ta hayatını kaybetti. Amerikalı sanatçı, 96 yaşındaydı.
2016 yılında Alzheimer teşhisi konulan Bennett, sahne performanslarına ve albüm kaydetmeye 2021'e kadar devam etti.
Bennett'in menajeri Sylvia Weiner, müzik efsanesinin memleketi New York'ta hayatını kaybettiğini Associated Press'e doğruladı. Bennett'in ölüm nedeni açıklanmadı.
Klasik Amerikan şarkılarına bağlılığı ve "I Left My Heart In San Francisco" gibi yeni tarzlar yaratma yeteneğiyle Frank Sinatra’dan Lady Gaga’ya kadar kendisine hayranlar kazandıran Bennett, iki hafta sonra 97 yaşına girecekti.
Meslektaşı Frank Sinatra, onu dünyanın en popüler şarkıcısı olarak nitelendirdi. Müziği coşku, muazzam sıcaklık, ses netliği ve duygusal açıklık ile karakterize edildi. Bennett, 36 kez aday gösterildiği Grammy'de 18 ödül kazandı ve dünya çapında 50 milyondan fazla albüm sattı.
TONY BENNETT KİMDİR?
3 Ağustos 1926'da ABD'de doğan Tony Bennett, erken yaşlarda şarkı söylemeye başladı. Tam adı Anthony Dominick Benedetto olan sanatçı, II. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda yer alarak Avrupa'da savaştı. Daha sonraları, şarkı söyleme tekniğini geliştirdi, Columbia Records ile kontrat yaptı ve 1951'de "Because of You" adlı ilk bir numara popüler şarkısını çıkardı. Mırıldanarak şarkı söyleme yöntemiyle yüksek bir başarı grafiği yakaladı.
1950'lerin sonunda The Beat of My Heart ile Basie Swings, Bennett Sings gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı. 1962'de, "I Left My Heart in San Francisco"yu kaydetti.
Bennett, 1980'lerin sonunda olağanüstü bir geri dönüş yaptı, yine altın plak albümler çıkardı ve dinleyici kesimini genişletti. Popüler olan ve eleştirel başarı yakalayan çalışmalar ile konser performansları, 2000'lerde devam etti. Eylül 2014'te pop ve R&B sanatçısı Lady Gaga ile birlikte Cheek to Cheek adlı ortak bir albüm çıkardı. Bu albümle beraber Bennett; Billboard 200 listesinde bir numara olmuş albüme sahip en yaşlı sanatçı unvanını aldı.
Bennett ayrıca çizdiği resimlerde Benedetto imzasını kullanan usta bir ressamdı.
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