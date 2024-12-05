Uraz Kaygılaroğlu kızının doğum gününü nostaljik bir kareyle kutladı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada'nın doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Uraz Kaygılaroğlu kızının doğum gününü nostaljik bir kareyle kutladı

Ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile 2014 yılında dünyaevine girdi. 2019'da yollarını ayıran çiftin Ada adında bir kızı var. Aylar önce yaptığı bir paylaşımla tepkilerin odağı olan Kaygılaroğlu, kızının doğum gününü kutladı.

37 yaşındaki oyuncu, kızı ile yıllar önce verdiği bir pozu verdi. Yıldız paylaşımına "Nice yaşların olsun güzel kızım" notunu düştü.

Uraz Kaygılaroğlu kızının doğum gününü nostaljik bir kareyle kutladı - 1
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