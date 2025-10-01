Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: Tabutun başında taziyeleri kabul etti

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Urazoğlu, babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nu törenine katıldı. 

Ünlü oyuncunun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaygılaroğlu, dün yaşamını yitirdi. , acı haber, sosyal medyadan yaptığı, "Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" paylaşımı ile duyurdu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: Tabutun başında taziyeleri kabul etti - 1 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Nezahat Kaygılaroğlu için bugün ikindide Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde namazı kılındı. Törene oyuncu ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Kaygılaroğlu 'nun cenazesi Başçeşme Mezalığı'nda toprağa verildi.

