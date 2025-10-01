Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: Tabutun başında taziyeleri kabul etti

Ünlü oyuncunun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaygılaroğlu, dün yaşamını yitirdi. Uraz Kaygılaroğlu , acı haber, sosyal medyadan yaptığı, "Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" paylaşımı ile duyurdu.

Nezahat Kaygılaroğlu için bugün ikindide Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.



Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Kaygılaroğlu 'nun cenazesi Başçeşme Mezalığı'nda toprağa verildi.