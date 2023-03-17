‘Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi’ sanatseverlere kapılarını açtı

"Sanat aşığı bir derviş meşrep” olarak tanımlanan Hoca Ali Rıza’nın Üsküdar’ın farklı yüzlerini resmettiği eserlerden oluşan sergi, dün akşam Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı. Kültür Bakanlığı envanterinden özel olarak getirtilen tabloların yer aldığı ve 7 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi, son yıllarda Üsküdar’da açılan sanat değeri en yüksek sergilerden biri olma özelliği taşıyor.

“BÜYÜK ÜSTADIMIZ, HOCAMIZDIR” Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “Üsküdar’ımızda güzel bir sanatla ilgili faaliyetin, serginin açılışına birlikte tanıklık ediyoruz. Her şeyden önce Hoca Ali Rıza bizim kadim medeniyetimizin, resim sanatımızın çok önemli bir ismi ve kurucusu. Adeta resim sanatının günümüze gelmesine vesile olan büyük bir üstadımız, hocamızdır” dedi.



Sergi 7 Mayıs tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.