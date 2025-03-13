Usta oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Kardeş Payı’nda canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan, Şinasi Yurtsever hayranlarını üzdü. 51 yaşındaki oyuncu mide kanseriyle olan savaşını kaybetti. Uzun süredir dizi ve film sektöründe birçok farklı yapımda rol alan Şinasi Yurtsever, son olarak “İnci Taneleri” adlı yapımda Tahsin karakterine hayat vermişti. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevenlerine ve dostlarına başsağlığı diledi.

ŞİNASİ YURTSEVER HAYATINI KAYBETTİ



Mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncu Yabancı Damat, Yılan Hikayesi, Avrupa Yakası, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza, İşler, Güçler ve Karde Payı gibi birçok yapımda rol almıştı.



ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.



2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.



Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.

