Uzaylı olduklarına inanan bir grup insan tartışma konusu oldu

Kendilerini "yıldız insanları" veya "yıldız tohumları" olarak tanımlayan bir grup insanın başlattığı akım gündem oldu. Gezegeni daha iyi hale getirmek ve insanlığı mutluluk, refah ve başarı dönemine yönlendirmek için başka boyutlardan geldiklerine inanan bu kişilerin kendilerini "uzaylı" olarak nitelendirmesi tartışma konusu oldu.
Independent Türkçe'nin haberine göre; birçok sosyal medya platformunda bu konuyla ilgili 1 milyardan fazla içerik paylaşılıyor. Manchester Metropolitan Üniversitesi ve Huddersfield Üniversitesi'nin psikoloji bölümlerinde görev alan üç akademisyen Ken Drinkwater, Andrew Denovan ve Neil Dagnall The Conversation'da bir makale yayınladı.
Uzmanlar makalede bazı psikolojik durumlara sahip kişilerin uzaydan geldiğine inanma olasılığının arttığını belirtiyor.
REENKARNASYONA İNANIYORLAR
Araştırmacılara göre bu kişiler, önceki hayatlarında başka bir canlı olduğu inancına dayanan reenkarnasyon benzeri bir düşünceyi paylaşıyor. Ancak önceki hayatlarında başka bir gezegende yaşadıklarına inanıyorlar. Bunlar aynı zamanda ilahi alemler ve Dünya arasındaki kanallar olduklarına ve meditasyon yoluyla galaksiler arasında seyahat edebilecekleri inancını taşıyor.
FORER ETKİSİ
Düşük aidiyet duygusunun genellikle depresyonla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Peki bu tür duyguları taşıyan kişiler neden başka bir gezegenden geldikleri sonucuna varıyor? Üç akademisyen bunu "Forer etkisine" bağlıyor. Bu etki, insanların aslında geniş bir kitlede görülen belirsiz ve genel özellikleri kendilerine özelmiş gibi yorumlamasından kaynaklanıyor.
KAYNAK İZLEME HATASI
Uzmanlara göre belirli kişilik özellikleri de bazı insanları yeni çağ inançlarına yöneltebilir. Örneğin fantezi ve kurguya eğilimli bireylerin bu tür teorileri sahiplenme olasılığının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Bu durum, kaynak izleme hatası diye de biliniyor. Diğer bir deyişle, bir anının kaynağının yanlış bir şekilde başka bir deneyime atfedilmesiyle ortaya çıkan bir bellek sorunu. Rüyada geçen bir konuşmayı gerçekmiş gibi hatırlamak buna örnek olarak verilebilir.
ONTOLOJİK KAFA KARIŞIKLIĞI
Bu tür inançları teşvik edebilecek başka bir etki de ontolojik kafa karışıklığı diye biliniyor. Ontolojik kafa karışıklığı nesnelerin ait olduğu kategoriyi doğru bir şekilde belirleyememe ve dolayısıyla bunlar arasındaki gerçek ilişkinin doğasını yanlış yorumlama anlamına geliyor. Bunu test etmek için "'Bir kaya parçası çok uzun yaşar' cümlesi kelimenin tam anlamıyla mı yoksa mecazen mi doğru?" sorusu sorulabilir. Cevabınız "Kelimenin tam anlamıyla doğru" ise ontolojik kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü "kaya" ve "yaşama eylemi" iki farklı kategoriye ait. Bunlar ancak mecazen bir araya gelebilir.
Bu durum, özellikle bilgi kaynağının güvenilir algılanmasında etkili olabilir. Yani insanların aslında bilimsel olmayan teorileri onaylamalarını daha olası hale getirebilir.