Uzaylı olduklarına inanan bir grup insan tartışma konusu oldu

FORER ETKİSİ



Düşük aidiyet duygusunun genellikle depresyonla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Peki bu tür duyguları taşıyan kişiler neden başka bir gezegenden geldikleri sonucuna varıyor? Üç akademisyen bunu "Forer etkisine" bağlıyor. Bu etki, insanların aslında geniş bir kitlede görülen belirsiz ve genel özellikleri kendilerine özelmiş gibi yorumlamasından kaynaklanıyor.

KAYNAK İZLEME HATASI



Uzmanlara göre belirli kişilik özellikleri de bazı insanları yeni çağ inançlarına yöneltebilir. Örneğin fantezi ve kurguya eğilimli bireylerin bu tür teorileri sahiplenme olasılığının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Bu durum, kaynak izleme hatası diye de biliniyor. Diğer bir deyişle, bir anının kaynağının yanlış bir şekilde başka bir deneyime atfedilmesiyle ortaya çıkan bir bellek sorunu. Rüyada geçen bir konuşmayı gerçekmiş gibi hatırlamak buna örnek olarak verilebilir.

