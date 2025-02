Uzman, gizli mesaj veriyor diye uyardı: Güzel ve Çirkin, izlenebilecek en tehlikeli film!

Disney’in klasikleşmiş animasyon filmlerinden Güzel ve Çirkin, çocuklar için en tehlikeli yapımlardan biri olabilir mi? Uzmanlara göre, film alt metni ve karakter dinamikleri nedeniyle endişe verici mesajlar içeriyor.



East Anglia Üniversitesi Beşeri Bilimler öğretim görevlisi Dr. Victoria Cann, The Sun’a yaptığı açıklamada, Güzel ve Çirkin'i "en tehlikeli film" olarak nitelendirdi. Bunun nedeni olarak, hikâyede Stockholm Sendromu’nun romantize edilmesini gösterdi.



"ŞİDDET EĞİLİMLİ PARTNER DEĞİŞEBİLİR MESAJI VERİYOR"



Dr. Cann, "Çirkin karakteri, her an şiddete başvuracak gibi hissettiriyor. Hikaye, tutsak bir kadının hayatta kalabilmek için kendisini esir alan kişiye aşık olması gerektiği fikrini aşılıyor" dedi.



Ayrıca, filmde kadın karakterlerin şiddet eğilimli bir erkeği değiştirebileceği mesajının verildiğini vurgulayan Cann, “Sonunda Canavar, yakışıklı bir adama dönüşüyor. Bu da sanki artık yakışıklı olduğu için tehditkar ya da kızgın olamayacağı anlamına geliyormuş gibi bir algı yaratıyor” ifadelerini kullandı.



Dr. Cann, Disney’in 1992 yapımı Aladdin filmi hakkında da eleştirilerde bulundu. Prenses Yasemin'in film boyunca güçlü bir karakter olarak gösterilmesine rağmen, zengin ve güçlü erkeklerin malı gibi tasvir edildiğini savundu.