Uzman, gizli mesaj veriyor diye uyardı: Güzel ve Çirkin, izlenebilecek en tehlikeli film!
Uzmanlar, klasik Disney filmi Güzel ve Çirkin’in çocuklar için tehlikeli mesajlar içerdiğini öne sürüyor. Stockholm Sendromu’nu romantize ettiği belirtilen film, şiddet eğilimli bir partnerin sevgiyle değişebileceği fikrini aşılıyor.
Disney’in klasikleşmiş animasyon filmlerinden Güzel ve Çirkin, çocuklar için en tehlikeli yapımlardan biri olabilir mi? Uzmanlara göre, film alt metni ve karakter dinamikleri nedeniyle endişe verici mesajlar içeriyor.
East Anglia Üniversitesi Beşeri Bilimler öğretim görevlisi Dr. Victoria Cann, The Sun’a yaptığı açıklamada, Güzel ve Çirkin'i "en tehlikeli film" olarak nitelendirdi. Bunun nedeni olarak, hikâyede Stockholm Sendromu’nun romantize edilmesini gösterdi.
"ŞİDDET EĞİLİMLİ PARTNER DEĞİŞEBİLİR MESAJI VERİYOR"
Dr. Cann, "Çirkin karakteri, her an şiddete başvuracak gibi hissettiriyor. Hikaye, tutsak bir kadının hayatta kalabilmek için kendisini esir alan kişiye aşık olması gerektiği fikrini aşılıyor" dedi.
Ayrıca, filmde kadın karakterlerin şiddet eğilimli bir erkeği değiştirebileceği mesajının verildiğini vurgulayan Cann, “Sonunda Canavar, yakışıklı bir adama dönüşüyor. Bu da sanki artık yakışıklı olduğu için tehditkar ya da kızgın olamayacağı anlamına geliyormuş gibi bir algı yaratıyor” ifadelerini kullandı.
Dr. Cann, Disney’in 1992 yapımı Aladdin filmi hakkında da eleştirilerde bulundu. Prenses Yasemin'in film boyunca güçlü bir karakter olarak gösterilmesine rağmen, zengin ve güçlü erkeklerin malı gibi tasvir edildiğini savundu.
Özellikle karakterin kıyafetlerine dikkat çeken Cann, "Prenses Yasemin, karnını açıkta bırakan bir kıyafet giyiyor. Bu, Batılı film yapımcılarının Ortadoğulu kadınları daha egzotik ve çekici göstermeye yönelik bir çabası olabilir" diye konuştu.
Geçmişteki filmler, eski cinsiyetçi stereotipleri pekiştirdiği için eleştirilse de, Disney’in son yıllarda daha ilerici temalara yöneldiği belirtiliyor. Özellikle Karlar Ülkesi gibi yapımlar, aile bağlılığı ve kadınların güçlenmesi gibi temaları işlediği için övgü topluyor.
Disney, Güzel ve Çirkin ve Aladdin hakkındaki eleştirilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak eski yapımlarının yeniden değerlendirilmesi, animasyon filmlerinin çocuklar üzerindeki etkilerini gözden geçirmek açısından önemli bir tartışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Psikoloji
- Çizgi Film