Vadinin ortasındaki doğa harikası: Yeşilköy Şelalesi

Yeşilköy Şelalesi, doğaseverlerin adresi olmaya devam ediyor. Araçla bölgeye gelenler, 344 basamaklı merdivenle şelaleye ulaşıyor. Doğaseverler, 20 ila 30 metreden dökülen birden fazla şelalenin manzarasında fotoğraf çektiriyor. Şelalenin suyu, kayalık bir vadinin ortasındaki yeşillikler arasından Zamantı Irmağı'na dökülüyor. Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AA muhabirine, 2 yıldır Yahyalı'da görev yaptığını, ilçenin turizm değerlerini artırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

İlçenin "şelaleler diyarı" olarak bilindiğini belirten Kaya, "İlçemizde, Kapuzbaşı takım şelaleleri başta olmak üzere, Derebağ Tabiat Parkı, Derebağ Şelalesi ve geçtiğimiz yıl ulaşımını kolaylaştırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Yeşilköy Şelalesi var. Yahyalı gerçekten doğa harikası bir yer. Özellikle bu mevsimden itibaren burada her yer şelale." dedi. Kaya, şunları kaydetti:

"Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri, kaymakamlık ve belediyenin yereldeki çalışmalarıyla Yeşilköy Şelalesi'ne öncelikle ulaşım sağlandı. Burası eskiden beri var olan bir şelale ama sadece köy halkının bildiği bir yerdi. Bakir bir yerdeydi. Vadinin içinde ama ulaşım yoktu. Öncelikle oraya ulaşmak gerekiyordu ve 3 kilometrelik yol açıldı. Bunun yaklaşık 2,5 kilometresi sıcak asfalt, kalan eğimli arazide ise kilit parke yapıldı. Akabinde oraya bir otopark tahsis edilerek vatandaşlarımızın oraya ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde şelaleye inmeleri için 344 basamak yaptık. Bundan biraz şikayet oluyor ama doğa harikası bakir bir yer. Vatandaşların gelmelerini görmelerini tavsiye ederim."

