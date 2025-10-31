VakıfBank Sanat Galerisi, Ara Güler sergisiyle açıldı: Açılışı Emine Erdoğan yaptı

Galeri, 2018 yılında hayatını kaybeden, dünya çapında üne sahip fotoğraf muhabiri Ara Güler'in eserlerinden oluşan sergiyle ziyarete açıldı.



Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem, Varlık Fonu Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Doğuş Grup Başkanı Ferit Şahenk, oyuncu Tolga Sarıtaş ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kaptanı Zehra Güneş'in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı. Açılış kurdelesini kesen Erdoğan, Vakıfbank'a teşekkür ederek, serginin genç sanatçılara örnek olmasını temenni etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış için gönderdiği mesaj törendeki katılımcılarla paylaşıldı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih tarafından, Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yer aldığı, Ara Güler tarafından çekilen fotoğrafı hediye etti.

Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirdi. Kaptan Zehra Güneş, Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı ve voleybolcularca imzalanan formayı takdim etti.

Emine Erdoğan, daha sonra fotoğraf sanatçılığının öncülerinden Ara Güler'in büyük çoğunluğu siyah beyaz 114 fotoğrafının yer aldığı sergiyi gezdi.



Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Nezahat Saraç, Erdoğan'a refakat edip, sergideki fotoğrafların hikayesini anlattı.



Güler'in deklanşöründen çıkan eserler hakkında bilgi alan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla birlikte yer aldığı kareyi bir süre inceledi.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM" Emine Erdoğan, programa ilişkin yaptığı paylaşımda, "VakıfBank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikâyeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler’e adanmış olması ise ayrıca kıymetli. Bu vesileyle büyük sanatçıyı rahmetle anıyor, kültür-sanat dünyamıza değer katan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği VakıfBank Sanat Galerisi'nde, Ara Güler sergisini gezdi.