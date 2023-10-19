Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camisi yeniden inşa ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yeniden yapım ihalesi gerçekleştirilen cami, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün denetiminde önceki yıllarda yaptırılan toprak kısımlar kaldırılarak yeniden inşa ediliyor. Osmanlı İmparatorluğunun yöreye hakimiyetini gösteren sembol minaresi ve taştan duvarlarıyla şehrin birçok yerinden görülebilen caminin yıl sonunda ibadete açılması bekleniyor.

ESKİ VAN ŞEHRİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başta Urartular olmak üzere Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlılar, Anadolu Selçuklu, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan, Van Kalesi'nin güneyindeki "Eski Van Şehri"nin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" kapsamında, surlar ile Ulu Cami, Kızıl Minare ve Abbasağa Camisi, Hüsrev Paşa Hanı'nın restore edilmesi planlanıyor.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, kaledeki tarihi cami ve Eski Van Şehri'ni önceki görkemine kavuşturmak istediklerini söyledi. Çalışmalar çerçevesinde proje hazırladıklarını ve heyetler oluşturduklarını anlatan Balcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak el ele verip burayı kültür ve turizm alanı haline getireceğiz. Tarihteki o eski görkemli günlerine kavuşturmuş olacağız. Şu an Ulu Cami ve Kızıl Minareli Cami'nin restorasyonlarını ihale ediyoruz. İnşallah Van'ımıza kazandıracağız. Kayaçelebi Cami ve Ulu Cami'nin arasında da Hüsrev Paşa Hanı'nı ihale ediyoruz." dedi.



Balcı, kalenin batı kısmında rekreasyon çalışması yürüttüklerini ve sahil yolu inşa ettiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Kalenin çevresindeki rekreasyon ve sahil yolu çalışmaları ve tarihi yapılardaki restorasyonun tamamlanmasıyla Van'ımızın kültürüne, turizmine ve ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak anlamlı bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Sahil yolu ve restorasyon alanlarını kısa sürede tamamlayacağız. Eski Van Şehri'nin ayağa kaldırılması zaman alacak ama çalışmalara başlıyoruz. Kalenin zirvesinde yer alan Süleyman Han Camisi'ni de tarihi ihtişamına uygun olarak yeniden ayağa kaldırıyoruz. Ekipler aralıksız çalışıyor. Süleyman Han Camisi yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak."