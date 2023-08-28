Vasektomi nedir? Çin ve Amerika’da oldukça yaygın bir yöntem

Rafet El Roman vasektomi yaptırdığını açıkladı. İki kızı ve bir oğlu olan şarkıcı, vasektomi ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak." dedi, Açıklama ardından vasektomi ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, vasektomi nedir?

Vasektomi nedir? Çin ve Amerika’da oldukça yaygın bir yöntem

Çocuk sahibi olmak istemeyen çiftler için birçok doğum kontrol yöntemi var. Vasektomi de bu yöntemlerden biri. Özellikle Hindistan, Çin ve Amerika’da oldukça popüler olan bu yöntem, ülkemizde henüz bu kadar yaygınlaşmamıştır.

VASEKTOMİ NEDİR?

Vasektomi, erkeklerde sperm kanallarının çeşitli tekniklerle kesilmesi veya bloke edilmesi yoluyla spermlerin boşalmasını önleyen bir ameliyat prosedürüdür. Bu sayede sperm üretimi devam eder fakat dışarıya çıkamadığı için korunma sağlanmış olur.

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