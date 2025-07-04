Venedik Film Festivali'nin açılış filmi açıklandı

Oscar ödüllü yönetmen Alexander Payne'in jüri başkanlığını üstleneceği Venedik Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak. 6 Eylül'e kadar sürecek festivalin açılış filmi açıklandı.

Paolo Sorrentino imzalı "La Grazia", festivalin açılış filmi olacak. The Great Beauty filmiyle tanınan Toni Servillo'nun başrolünü üstlendiği filmde, son olarak Ferzan Özpetek'in Diamonds filminde rol alan Anna Ferzetti de rol alıyor.

Sorrentino'nun yeni filminin İtalya'da geçen bir aşk hikayesi olması dışında, filmin konusu hakkında henüz hiçbir bilgi paylaşılmadı. La Grazia filmi, Servillo ile Sorrentino'nun yedinci ortak projesi.



Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kim Novak, 2025 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak.

