Venedik’te Ölüm filminin Tadzio’su Björn Andresen hayatını kaybetti

İsveçli aktör ve müzisyen Björn Johan Andresen, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Andresen, Luchino Visconti’nin 1971 yapımı Venedik’te Ölüm filminde canlandırdığı Tadzio karakteriyle uluslararası üne kavuşmuş ve bu rolüyle “yirminci yüzyılın en güzel çocuğu” olarak anılmıştı.

VISCONTI, HAKKINDA "YÜZYILIN EN GÜZEL ÇOCUĞU" DEMİŞTİ

1955 yılında Stockholm’de doğan Andresen, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra büyükannesi tarafından yetiştirildi.

Sinema kariyerine henüz 15 yaşındayken En kärlekshistoria (Bir Aşk Hikayesi) adlı filmle adım attı.

Bir yıl sonra, Thomas Mann’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Venedik’te Ölüm filminde genç Polonyalı aristokrat Tadzio’yu canlandırdı.

Filmin Cannes Film Festivali’ndeki prömiyeri büyük yankı uyandırırken yönetmen Visconti, Andresen’i “yirminci yüzyılın en güzel erkek çocuğu” olarak tanımladı.

Tadzio karakterinin zarif ve kırılgan estetiği, kısa sürede Avrupa sinemasından Japon mangasındaki “bisyounen” (güzel delikanlı) arketipine kadar uzanan bir kültürel fenomene dönüştü.

Andresen, Japonya’ya yaptığı seyahatler sırasında bir pop idolü haline geldi ve pek çok sanatçıya ilham verdi.

GENÇ YAŞTA GELEN ŞÖHRET AĞIR BİR YÜKE DÖNÜŞTÜ

Genç yaşta gelen bu şöhret, Andresen için zamanla ağır bir yük oldu.

Basının ve hayranlarının yoğun ilgisinden rahatsızlık duyan Andresen, sinemadan uzaklaşarak müziğe yöneldi.

Verdiği röportajlarda yönetmen Visconti’yi “avcı ruhlu biri” olarak nitelendiren Andresen, Venedik’te Ölüm filminin “hayatını altüst ettiğini” söyledi.

İlerleyen yıllarda İsveç’te ve Japonya’da çeşitli televizyon projelerinde yer aldı.

Daha sonra ise Ari Aster’in yönettiği Midsommar filminde kısa bir rolle yeniden kamera karşısına geçti.

2021’de gösterime giren The Most Beautiful Boy in the World adlı belgeselde ise çocuk yıldızlığın bedelini, şöhretin baskısını ve kişisel trajedilerini samimiyetle anlattı.

Björn Andresen, şair Susanne Roman ile evliydi.

Çiftin iki çocuğundan biri, dokuz aylıkken ani bebek ölümü sendromu nedeniyle yaşamını yitirdi.

Andresen, bu kaybın ardından uzun süre depresyonla ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini dile getirmişti.