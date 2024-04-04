Venedik'ten günübirlikçilere önlem: 5 euro giriş ücreti uygulaması başlıyor

KİŞİ BAŞI 5 EURO



Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Brugnaro, uygulamalarının Venedik'te serbest dolaşımı ve seyahat özgürlüğünü sınırlamayacağını dile getirdi. Brugnaro, "Venedik'e girişlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Belediyenin internet sitesinde yer alan ve mümkünse daha az günlük misafir ağırlamaya çalıştığımız günler olarak belirtilen günler haricinde herhangi bir sınırlama yoktur." ifadelerini kullandı.



Günübirlik gelenlerin bir ücret ödeyeceğinin altını çizen Brugnaro, "Venedik'e günlük gelenler, konaklamayanlar, yani sabah gelip akşam gidenler bir katkı payı ödemek durumundalar. Kişi başı katkı payı ücreti bu yıl 5 eurodur. 14 yaşına kadar olan çocuklar bundan muaftır. Ayrıca Venedik veya Mestre'de, yani Venedik Belediyesi sınırları dahilinde otellerde konaklayanlar da hiçbir ücret ödemeyecek." diye konuştu.



Brugnaro, uygulamanın ilk aşamada bahar aylarında başlayıp, temmuzun ikinci haftasına kadar deneneceğini belirterek, "Bu dönemi deneme olarak belirledik. Bunlar henüz plajların dolmaya başlamadığı bahar günleridir. Pek çok insan hafta sonu plaj yerine Venedik yakınındaysa şehre uğramak isteyebilir. O günlerde gelmeye karar verirlerse, rezervasyon yaptırıp, 5 euroluk katkı payı ödeyerek erişim sağlamaları mümkündür." dedi.



Brugnaro, Türkiye ve dünyadan pek çok kentle iletişim halinde olduklarını, kendilerine hem giriş ücreti uygulamalarının hem de tarihi eserlerin, anıtların nasıl korunacağına dair sorular sorulduğunu aktardı.



Venedik'te Türkiye'den eserler olduğunu bildiren Brugnaro, "Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Türk misafirler hoş karşıladığımız misafirlerimizdir. Bizim herkesten istediğimiz tek şey, insanların saygısıdır." yorumunu yaptı.



Venedik Belediyesi Turizmden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini de giriş ücreti uygulanacak belirli 29 gün için, 16 Ocak'ta devreye alınan çevrim içi portal üzerinden şu ana dek 151 bin 157 rezervasyon aldıklarını, giriş ücreti ödeyenlerin sayısının da 15 bine yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Eurovision sonrası Venedik Bienali: Sanatçılardan İsrail çıkarılması için imza kampanyası Haberi Görüntüle VENEDİK'E GİRİŞ ÜCRETİ UYGULAMASI



Venedik Belediye Meclisinin kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği "Venedik’e giriş ücreti" uygulaması, bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.



Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.



5 euroluk giriş ücretini ödeyen ziyaretçilerin akıllı telefonuna geçiş belgesi özelliğinde bir karekod gönderilecek ve şehirde rastgele yapılacak kontrollerde bu karekodun gösterilmesi gerekecek. Giriş ücretini ödemeyenler, yerel yetkililerin kontrollerinde tespit edilmeleri halinde giriş ücretine ek olarak 50 euroluk idari para cezasına çarptırılacak.



Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.



Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.