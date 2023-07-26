Venüs Retrosu ne zaman bitecek? 2023 Venüs Retrosu tarihleri

Her 8 yılda 5 defa, ortalama 584 günde bir olan Venüs retrosu yaklaşık 40 günlük bir süreci kapsıyor. Astrolojik tahminler ve yorumlarda çok önemli etkilere sahip olan Venüs, geri gittiği dönemlerde gücünü tam anlamı ile gösteremez. Astroloji meraklıları Venüs'ün retro bitiş tarihini öğrenmek istiyor. İşte, Venüs Retrosu'nun 2023 tarihi...



VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?



22 Temmuz Cumartesi günü Venüs Retrosu başladı. Retro 4 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.



VENÜS RETROSUNDA NELER OLUR?



İlişkiler açısından Venüs retrosu dönemlerinde yarıda kalmış ilişki, aşk ile ilgili konuların yeniden gündeme geldiği bilinmektedir.



Bu dönem genelde aşk dürtülerimizi, çekicilik, bilinçli duygusal cevaplar, kişisel değerler ve ortaklıklarla ilgili fikirlerimizi değiştirir.



Bu aynı zamanda o anki ekonomik şartlar ve kişisel olarak sahip olduğunuz şeylerle ilgili davranışlarınızla ilgili olabilir.



Bu dönem evlenmek, boşanma işlemlerini başlatmak, iş ortaklığı kurmak ve diğer profesyonel işler için uygun bir dönem değildir.