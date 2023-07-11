Venüs Retrosu ne zaman? İşte Venüs Retrosu'nun 2023 tarihi

Astrologlara göre kozmetik, kadın güzelliği ve estetik ile alakalı olan Venüs'ün geri hareket dönemlerinde estetik bakımlar, estetik amaçlı ameliyatlar ve kozmetiklerden kaynaklanın alerji gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. İşte, Venüs Retrosu'nun 2023 tarihi...



VENÜS RETROSU NE ZAMAN?



22 Temmuz Cumartesi günü Venüs Retrosu başlayacak.



VENÜS RETROSUNDA NELER OLUR?



İlişkiler açısından Venüs retrosu dönemlerinde yarıda kalmış ilişki, aşk ile ilgili konuların yeniden gündeme geldiği bilinmektedir.



Bu dönem genelde aşk dürtülerimizi, çekicilik, bilinçli duygusal cevaplar, kişisel değerler ve ortaklıklarla ilgili fikirlerimizi değiştirir.



Bu aynı zamanda o anki ekonomik şartlar ve kişisel olarak sahip olduğunuz şeylerle ilgili davranışlarınızla ilgili olabilir.



Bu dönem evlenmek, boşanma işlemlerini başlatmak, iş ortaklığı kurmak ve diğer profesyonel işler için uygun bir dönem değildir.

