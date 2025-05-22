Verdiği kilolarla gündem olan Cheryl Burke kötü yorumlara isyan etti

41 yaşındaki yıldız, People dergisine yaptığı açıklamada ''Dışarıdan nasıl göründüğüm değil, içimde nasıl hissettiğim önemli'' ifadelerini kullandı.



Her zaman sağlıklı bir yaşam tarzına öncelik verdiğini belirten ünlü dansçı, 40’lı yaşlarına girdikten sonra vücudunda belirgin değişiklikler meydana geldiğini dile getirdi.

ARALIKLI ORUÇ YÖNTEMİYLE ZAYIFLADI



“Cildimde yaşlanmanın izlerini fark ettim, metabolizmam oldukça yavaşladı” diyen Burke, eskisi kadar hareketli olmadığını ve ayaklarına sebepsizce kramp girdiğini anlattı.

Uzun yıllar boyunca beden algısıyla mücadele ettiğini söyleyen Burke, geçmişte yanında tartı olmadan seyahate bile çıkamadığını itiraf etti.



“Bir dansçı olarak sürekli aynaların karşısındaydık. Belli bir kiloda kalmamız gerekiyordu ve antrenörlerimiz çok katıydı'' şeklinde konuşan Burke, bu baskının ruh halini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sağlıklı beslenme ve aralıklı oruç yönteminin kendisine iyi geldiğini söyleyen yıldız, mutlaka kahvaltı yaptığını ve geç saatlerde yemeyi bıraktığını açıkladı.

Hem beslenme düzenindeki değişim hem de hareketli yaşam tarzı sayesinde yıllardır hiç olmadığı kadar enerjik hissettiğini ifade eden ABD'li dansçı, son aylarda yaklaşık yaklaşık 15 kilo verdiğini tahmin ediyor.



