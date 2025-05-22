Verdiği kilolarla gündem olan Cheryl Burke kötü yorumlara isyan etti
Dancing with the Stars programının eski yarışmacılarından Cheryl Burke, son aylarda verdiği kilolarla sosyal medyanın gündeminde.
41 yaşındaki yıldız, People dergisine yaptığı açıklamada ''Dışarıdan nasıl göründüğüm değil, içimde nasıl hissettiğim önemli'' ifadelerini kullandı.
Her zaman sağlıklı bir yaşam tarzına öncelik verdiğini belirten ünlü dansçı, 40’lı yaşlarına girdikten sonra vücudunda belirgin değişiklikler meydana geldiğini dile getirdi.
ARALIKLI ORUÇ YÖNTEMİYLE ZAYIFLADI
“Cildimde yaşlanmanın izlerini fark ettim, metabolizmam oldukça yavaşladı” diyen Burke, eskisi kadar hareketli olmadığını ve ayaklarına sebepsizce kramp girdiğini anlattı.
Uzun yıllar boyunca beden algısıyla mücadele ettiğini söyleyen Burke, geçmişte yanında tartı olmadan seyahate bile çıkamadığını itiraf etti.
“Bir dansçı olarak sürekli aynaların karşısındaydık. Belli bir kiloda kalmamız gerekiyordu ve antrenörlerimiz çok katıydı'' şeklinde konuşan Burke, bu baskının ruh halini olumsuz etkilediğini belirtti.
Sağlıklı beslenme ve aralıklı oruç yönteminin kendisine iyi geldiğini söyleyen yıldız, mutlaka kahvaltı yaptığını ve geç saatlerde yemeyi bıraktığını açıkladı.
Hem beslenme düzenindeki değişim hem de hareketli yaşam tarzı sayesinde yıllardır hiç olmadığı kadar enerjik hissettiğini ifade eden ABD'li dansçı, son aylarda yaklaşık yaklaşık 15 kilo verdiğini tahmin ediyor.
Ancak Burke, sosyal medyada kendisine yapılan bazı yorumların kendisini üzdüğünü de sözlerine ekledi. Birçok kullanıcı, Burke’ü kilo vermek için Ozempic ilacı kullanmakla suçladı.
Burke, konu hakkında “Beni en çok üzen, bu eleştirilerin çoğunun kadınlardan geliyor olması. Ne yazık ki, kadınlar kadınlara saldırıyor. Ozempic kullandığım ve estetik yaptırdığım gibi bir sürü söylenti var. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Kilo aldığım dönemde bile bu kadar kötü yorum almamıştım. Gerçekten kırıcı mesajlar geliyor.” ifadelerini kullandı.
Burke, suçlamalara “Ne kaş kaldırdım ne yüz estetiği yaptırdım. Bu beden bana ait ve şu anda en iyi bu şekilde hissediyorum'' şeklinde yanıt verdi.
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