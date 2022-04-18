Vialand Tema Park'ta eğlencenin kapıları 23 Nisan coşkusuyla açılıyor

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tema park, alışveriş merkezi, otel ve gösteri merkezini aynı konseptte buluşturan Vialand, eğlencenin bir numaralı adresi olmaya bu yıl da devam edecek. Mutlu anılar diyarı Vialand Tema Park’ta sınırsız eğlencenin ve maceranın kapıları 23 Nisan’da 7’den 70’e tüm eğlence severlere sonuna kadar açılıyor. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı Vialand’de coşkuyla kutlanıyor. Vialand Tema Park’ta açılışa özel bayram kortejinde, kostüm karakterler ve çocukların çok sevdiği kahraman Kral Şakir ziyaretçileri karşılayacak. Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu’nun açılışa özel katılımıyla da çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.

YENİ ÜNİTLERLE ADRENALİN DORUKTA

120 bin metrekarelik alanda konumlanan Vialand Tema Park’ta dünyanın en iyi 4. roller coaster’ı seçilen “Nefeskesen”, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, King Kong, Viking gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası” gibi çok sayıda sevilen ünite yer alıyor. Tek biletle gün boyu sınırsız eğlencenin adresi Vialand Tema Park’ta önümüzdeki günlerde ‘Yaban Arısı’, ‘Savana’ ve ‘360 Plus’ isimli üç yeni ünite daha adrenalin severlerle buluşacak. Kral Şakir Galaktik Macera 5D kısa filmi sadece Vialand’de izleyicisi ile buluşacak.

AÇILIŞ ÇOŞKUSUNA ERKEN BİLET FIRSATLARI EŞLİK EDİYOR

Vialand Tema Park açılış coşkusunu 30 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek özel kampanya fırsatlarıyla kutluyor. 7’den 70’e tüm misafirler, açılışa özel kampanya ile gün boyu sınırsız eğlencenin keyfini çıkaracak. Vialand Tema Park web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek sınırlı sayıda bilet satışında, 8-30 Nisan tarihleri arasında 119 liradan başlayan fiyatlarla maceraya giriş yapılabilecek.

Vialand Tema Park Nisan ayı boyunca her gün 10.00 – 18.00, Mayıs ayında ise 11.00 – 19.00 saatleri arasında, güvenli bir eğlence imkanı sunacak.

VIALAND HAKKINDA

Mutlu Anılar Diyarı” sloganı ile misafirlerine hizmet veren, eğlence, alışveriş ve sosyalleşme merkezi olarak öne çıkan Vialand, yeni yatırımlar ve projeler ile gücünü artırarak ve yeni marka kimliği ile artık sadece Türkiye’nin değil, içinde bulunduğu coğrafyanın da eğlence, yaşam ve alışverişte en büyük adresi oldu. Dünyada ve Türkiye’de bir Tema Park’ı, Avm, otel ve gösteri merkeziyle birleştiren ilk alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi olan Vialand, toplamda 600 bin m2’lik bir alanda konumlanıyor ve hepsi birbirinden farklı mağaza cephelerine sahip benzersiz alışveriş merkezi mimarisiyle dikkat çekiyor. Klasik alışveriş merkezlerinden farklı olarak, içerisinde bulunan üç katlı açık ve kapalı alışveriş caddeleri ve nostaljik tramvayı ile Vialand Alışveriş Merkezi’nde 200’ü aşkın mağaza yer alıyor. Bowling ve en son teknoloji ile donatılmış sinema salonlarına sahip olan Vialand’in 8 bin araçlık otopark kapasitesi bulunuyor. Türkiye’nin ve dünyanın gözde eğlence merkezi Vialand içerisinde bulunan Tema Park ise misafirleri karşılayan masalsı şatosu ile 120 bin metrekarelik bir alanda konumlanıyor.