Vietnam Savaşı'ndan kalma el bombası: 20 yıl boyunca ev işlerinde kullandı

Çin'in Hubei eyaletinin Xiangyang kentinde yaşayan 90 yaşındaki Qin adlı kadın 20 yıl önce metal bir alet buldu.



Çekiç şekline benzemesinden dolayı eve götürdüğü aleti yaşlı kadın, 20 yıl boyunca fındık kırmak, çivi çakmak gibi çeşitli ev işlerinde kullandı.



Haziran ayında eski evini yıkan işçilerin aleti tanıması üzerinde kadın yıllarca el bombası kullandığını öğrendi.



Çalışanların haber vermesi üzerine polis ve bomba imha ekibi kadının evine geldi.



Polisten yapılan açıklamada, "El bombasına el koyduktan sonra uzmanlardan imha etmelerini istedik" dendi.

VİETNAM SAVAŞINDAN KALMA



Ahşap sapındaki koruyucu metal kapaktan tanınan bombanın Vietnam Savaşı yıllarından kalma Çin yapımı bir Tip 67 el bombası olduğu belirlendi.



Sosyal medyada gündem olan video 20 yıldır patlamadığı için çeşitli tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar bombanın barutla doldurulmamış bir eğitim bombası olabileceğini söylerken bazı kullanıcılar da polis el koyduğu için bombanın sahte olamayacağını söyleyerek karşı çıktı.



Baokang Kamu Güvenliği Bürosu, "Neyse ki bu güvenlik tehlikesi ortadan kaldırıldı ve herhangi bir zarara veya yaralanmaya neden olmadı" açıklaması yaptı.

