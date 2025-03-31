Volkan Konak ne zaman defnedilecek? Volkan Konak'ın cenaze töreni detayları

KKTC'de hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak’ın cenazesi İstanbul’a getirilerek yakınları tarafından teslim alındı.



VOLKAN KONAK'IN CENAZE NAMAZI NE ZAMAN?



Volkan Konak’ın cenazesi 1 Nisan Salı günü İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde defnedilecek.



Sanatçının, vasiyeti gereği 2 Nisan'da Trabzon Maçka'da düzenlenecek cenaze töreniyle babasının yanına defnedileceği belirtiliyor.



Konak’ın cenazesi 2 Nisan Çarşamba, öğle namazını müteakip Maçka Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.



VOLKAN KONAK HAKKINDA



​Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi.



İlk, orta ve lise eğitimini de Maçka'da tamamladı. Daha sonra 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına giren Konak, müzik hayatında ilk olarak 1987'de "Suların Horon Yeri" albümüyle yörede yaptığı derlemeleri yorumladı.



Volkan Konak'ın derlemeden sonra ilk albümü "Efulim"i 1993'te yayınlandı. "Gelir misin Benimle" albümünü ise Konak, 1994'te dinleyicilerin beğenisine sundu.



Ardından da "Volkanik Parçalar" albümünü ve 1998'de kendisinin kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.



Konak, 2000 yılında "Şimal Rüzgarı" albümü yayımlandı. 2003'te "Maranda", 2006'da "Mora", 2009'da "Mimoza", 2012'de "Lifor" ve 2015'te "Manolya" albümünü sevenleriyle buluşturdu.



Konak, bir dönem "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" başlıklı müzik programını hazırlayıp sundu.



Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Konak, birçok şiir kaleme aldı.



Karadeniz müziğini evrensel formlarla birleştirerek özgün eserler de ortaya koyan Volkan Konak, sanat hayatı boyunca Kral TV, Altın Kelebek ve TRT Müzik Ödülleri'nde birçok ödüle layık görüldü.



1992 yılında Selma Konak ile evlenen sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adlarında 3 çocuğu dünyaya geldi.