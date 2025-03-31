Volkan Konak sahnede fenalaşıp yere yığıldı

Konser esnasında, sahnede fenalaşarak baygınlık geçiren Volkan Konak'a ilk müdahale konser alanında yapıldı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kıbrıs medyasına göre, usta sanatçı kalp masajının ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak'ın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

58 yaşındaki Volkan Konak'ın sahnede aniden rahatsızlanmasıyla beraber konser de yarıda kesildi. Hayranları büyük endişe yaşadı.Usta sanatçının durumunun ciddi olduğu söyleniyor.