Wanda Nara kimdir? Galatasaraylı futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara kaç yaşında, nereli?

Wanda Nara, 10 Aralık 1986 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Model, televizyon sunucusu ve futbol menajeridir.



Başlangıçta modellik kariyeriyle medya dünyasına adım atan Nara, zamanla kendini farklı alanlarda da kanıtlamıştır.



Nara, 28 Mayıs 2008'den 6 Kasım 2013'e kadar Maxi López ile evli kaldı; Nara ve López, López'in onu aldatmakla suçlamasının ardından boşandı. Bu evlilikten üç çocuğu oldu.



Boşandıktan kısa bir süre sonra Nara, oğullarıyla birlikte Buenos Aires'e dönmek için İtalya'dan ayrıldı ve Mauro Icardi ile bir ilişki kurdu.



Wanda, Mauro Icardi'nin futbol kariyerinde önemli bir rol oynamıştır. Icardi'nin menajeri olarak çalışmalar yürüten Wanda, bu alanda da başarılı bir kariyere imza atmıştır.