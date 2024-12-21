What If...? dizisinin 3. sezonu ne zaman başlayacak?

Marvel Animation’ın hazırladığı What If…? üçüncü ve son sezonuyla geri dönüyor. Dizi, 22 Aralık’tan itibaren dijital platformda yayınlanacak.

Dizinin üçüncü sezonu 8 bölümden oluşuyor. Bryan Andrews’un yapımcıları arasında yer aldığı, AC Bradley’nin ise baş senaristi olduğu dizinin yeni sezonunda karakterler, dünyalarını Marvel Sinematik Evreni’nin alternatif versiyonlarına dönüştürmek üzere beklenmedik tercihler yapacak.

Yeni karakterlerin de ekleneceği What If…?’te Oscar adayı oyuncu Jeffrey Wright’ın seslendirdiği Gözcü (The Watcher) izleyicilere bu sürükleyici dünyada rehberlik edecek. Dizinin bölümleri Bryan Andrews ve Stephan Franck tarafından yönetildi.