Ya Çok Seversen ne zaman final yapacak? Final tarihiyle ilgili açıklama geldi

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Ay Yapım sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…” cümlelerine yer verdi.