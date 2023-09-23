Ya Çok Seversen ne zaman final yapacak? Final tarihiyle ilgili açıklama geldi

Ya Çok Seversen dizisi final için gün sayıyor. Yaz sezonunda ekranlara "merhaba" diyen Ya Çok Seversen'in final tarihi sosyal medyadan duyuruldu. Peki, Ya Çok Seversen ne zaman final yapacak?

Ya Çok Seversen ne zaman final yapacak? Final tarihiyle ilgili açıklama geldi

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinin final tarihi belli oldu. Cumartesi günleri yayınlanan  Ya Çok Seversen 30 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak bölümüyle sezonu noktalayacak.

Ya Çok Seversen ne zaman final yapacak? Final tarihiyle ilgili açıklama geldi - 1

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Ay Yapım sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…” cümlelerine yer verdi.

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