Ya Çok Seversen ne zaman final yapacak? Final tarihiyle ilgili açıklama geldi

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan‘ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinin final tarihi belli oldu. Cumartesi günleri yayınlanan Ya Çok Seversen 30 Eylül Cumartesi günü yayınlanacak bölümüyle sezonu noktalayacak.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Ay Yapım sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada “Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…” cümlelerine yer verdi.
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