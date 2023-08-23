Yalı Çapkını 37. bölüm tarihi merak konusu oldu: Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizilerinden Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı. Kısa sürede büyük ilgi gören Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu.
Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.
YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu. Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.
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