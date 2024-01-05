Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin 5 Ocak 2024 tarihli yayın akışı nedeniyle Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm tarihi merak edildi. Gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse senaryo örgüsüyle sosyal medyaya zaman zaman konu olan Yalı Çapkını dizisi en son 29 Aralık'ta izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle,  yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? - 1

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 29 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi 12 Ocak Cuma günü 53. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. 

KADROYA YENİ İSİM

Yalı Çapkını'nın kadrosuna son olarak Betül Aktel katıldı. 53. bölümde izleyiciyle buluşacak olan Aktel, dizide Ferit'in karşısına çıkacak olan "Nevra" karakterine hayat verecek.

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