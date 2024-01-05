Yalı Çapkını bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Yalı Çapkını yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



En son 29 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Yalı Çapkını dizisi 12 Ocak Cuma günü 53. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. KADROYA YENİ İSİM Yalı Çapkını'nın kadrosuna son olarak Betül Aktel katıldı. 53. bölümde izleyiciyle buluşacak olan Aktel, dizide Ferit'in karşısına çıkacak olan "Nevra" karakterine hayat verecek.