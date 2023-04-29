Yalı Çapkını reytinglerde zirveye yerleşti

Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Total'de Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Yalı Çapkını reytinglerde zirveye yerleşti

Star’ın sevilen dizisi  otuzuncu bölümüyle Total’de birinci olarak 28 Nisan Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

 Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yalı Çapkını reytinglerde zirveye yerleşti - 1

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", 28 Nisan Cuma akşamı 30. bölümüyle ekrana geldi. Diziye; Seyran ile zıtlaşan Ferit'in Pelin'e evlenme teklif etmesi damga vurdu. İşte son bölümde yaşananlar...

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