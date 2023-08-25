Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Star TV’de cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi.

Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi

Star TV’nin çok sevilen dizisi , 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını ikinci sezon çekimleri başladı.

SETTEN İLK KARE

Kısa bir süre sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yalı Çapkını” dizisinin setinden ilk kare geldi.

Yalı Çapkını setinden ilk kare geldi - 1

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'na Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu.

İşte Yalı Çapkını sezon finalinde yaşananlar...

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