 Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı | N-Life

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı

Yalı Çapkını dizisi yine nefesleri kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölüm finaline Ferit'in teklifi damga vurdu. "Seninle beraber olmaktansa babamın yanına gider cehennemi yaşarım daha iyi" dediği Ferit'in isteğine boyun eğmek zorunda kalan Seyran'ın çaresizliği dizitakipçilerini de derinden etkiledi. Olaylı son gelişmeler ardından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı da kısa sürede paylaşıldı. İşte Yalı Çapkını yeni bölümünden ilk görüntüler...

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı

dizisinin 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını'nın önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Ferit ve Seyran'ın Suna'yı kurtarma planı ön plana çıktı.  

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ferit gece Suna’nın kendisini öptüğünü Seyran’a söyleyince Seyran çok sinirlendi ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de inanmadı. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında aldı ve gece annesinin yanında kaldı. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıktı. Seyran, Suna’ya Ferit’i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döndü ve Suna için yeni planını uygulamaya koydu.

Ablasına yardım etmek isteyen Seyran ise Ferit'in yardımını istedi ve ablasını kurtarmak için hiç beklemediği bir teklifi kabul etmek zorun kaldı. 

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