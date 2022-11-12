Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı

Yalı Çapkını dizisinin 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını'nın önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümüne dair ipuçları veren fragmanda Ferit ve Seyran'ın Suna'yı kurtarma planı ön plana çıktı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ferit gece Suna’nın kendisini öptüğünü Seyran’a söyleyince Seyran çok sinirlendi ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de inanmadı. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında aldı ve gece annesinin yanında kaldı. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıktı. Seyran, Suna’ya Ferit’i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döndü ve Suna için yeni planını uygulamaya koydu.

Ablasına yardım etmek isteyen Seyran ise Ferit'in yardımını istedi ve ablasını kurtarmak için hiç beklemediği bir teklifi kabul etmek zorun kaldı.