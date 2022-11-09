Yalı Çapkını'nın Ferit'i 'Mert Ramazan Demir' kimdir? Yakışıklı oyuncunun eski hali sosyal medyada gündem oldu

Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Demir, asıl çıkışını ise Star Tv ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" ile yakaladı.

Bir dönem uzun saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada yayılan görüntüleri de çok konuşuldu.

FERİT KARAKTERİ HAKKINDA



Halis Ağa’nın torunu, Orhan ve Gülgün’ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.