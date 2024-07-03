Yanlış Anlama 2 filmi oyuncuları kimler? (Yanlış Anlama 2 konusu ve oyuncu kadrosu)

Yanlış Anlama 2 filminin başrollerini Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan,ü Islam Mehreliyev, Elcan Rasulov gibi isimler üstleniyor.



YANLIŞ ANLAMA 2 KONUSU



Film, yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefin, Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan, yanlış anlamalarla bezeli hikâyesini anlatıyor.



Ününe fazlasıyla düşkün Şef Ceyhun, onu çocuk yaşta yanına alıp bildiklerini öğreten Ahmet Usta ve onların yanından hiç ayrılmayan Fazıl, her şeye yeniden başlamak için Bakü’ye giderler. Azerbaycan’ın en eski restoranında annesinin mirasını devam ettiren Aydan Şef, Ahmet Usta’nın yardımıyla annesinin tarifini bulmaya çalışırken, Ceyhun Şef, Azerbaycan’ın geleneksel lezzetlerini keşfederek yepyeni bir aşçılık yolculuğuna çıkar.