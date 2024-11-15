Yaprak Dökümü oyuncuları buluştu
Yaprak Dökümü dizisinde "Fikret" karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar, diziden rol arkadaşı Güler Ökten ile bir araya geldi.
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Fikret" karakteriyle tanınan Bennu Yıldırımlar, dizide "Cevriye" karakterini canlandıran Güler Ökten ile buluştu. Doğum gününü kutlayan usta oyuncu Güler Ökten, 14 Kasım'da 83 yaşına bastı.
Yaprak Dökümü dizisinin yönetmeni Mesude Erarslan'ın da yer aldığı kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2006-2010 yıllarından yayınlanan Yaprak Dökümü dizi, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştır.
Dizide Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi rol aldı.
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