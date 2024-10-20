Yarım asırdır krampon tamiri yapıyor: Yattara'nın kramponu bile benim elimden geçti

Trabzon'da 'Krampon Hastanesi' isimli işyerinde sadece krampon tamiri yaptığı için futbol camiasında tanınan Ali Yıldız, ilkokul üçüncü sınıfta başladığı krampon tamirini aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Yaptığı işi kendisinden sonra yapanın olmayacağını kaydeden Yıldız, “1973 yılından beri bu işi yapıyorum. Mesleğe, ilkokul üçüncü sınıfa giderken başladım. 51 yıldır aralıksız krampon tamiri yapıyorum. Bir yıl amatör olarak futbol oynadım ancak sürekli olarak sporun içerisindeyim” dedi.

''KRAMPON, FUTBOLCUNUN SİLAHIDIR''



Kramponun, futbolcunun silahı olduğunu ifade eden Yıldız, ''Krampon ne kadar rahat olursa, futbolcu kadar iyi oynar. Krampon ne kadar iyi olursa o kadar rahat oynarsın, kötü olursa oynayamazsın. Halk arasında genelde söylenen şöyle bir söz vardır: Kramponu at sahaya oynar. Mesela Messi'nin kramponu 80 gram ağırlığındadır. Krampon ne kadar hafif olursa, o kadar rahat olur. Krampon ne kadar sert kaba olursa rahat oynayamazsın istediğin gibi hareket edemezsin.

Krampon fiyatları, en ucuzu 3 bin 500 TL'den başlayıp 50 bin TL'ye kadar olabiliyor. Ben sürekli tamir yaparım, 81 ilden krampon gelir, tamir ederim. Şu anda tamir için gelenleri sayacak olursak Diyarbakır'dan var, Rize, Kocaeli, Bursa, Hatay, İzmir, Aydın, Manisa, Malatya yani her ilden tamir için krampon gelir" diye konuştu.