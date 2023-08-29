Yaşar Kemal'in oğlu Raşit Gökçeli hayatını kaybetti (Raşit Gökçeli kimdir?)

RAŞİT GÖKÇELİ KİMDİR?

20 Ekim 1944 tarihinde dünyaya geldi. Orta öğrenimini İstanbul'da Saint Benoit Lisesi'nde tamamladı. 1967 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünü bitirdi. 1970'te öğrenci asistan olarak ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde çalışmaya başladı. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini yaptı.



1981-82 yılları arası Cem Yayınları Arkadaş Çocuk Dizisi Yönetici Yardımcılığı yaptı. 1982-1998 yılları arasında Toros Yayınları Yöneticiliği yaptı ve 2000 yılında emekli oldu.Makaleleri; Mimarlık, Ada, Yapı, Yaşama Sanatı, Varlık, Dünya Kitap, Gösteri, Öteki-siz gibi mesleki ve edebiyat dergilerinde yayımlandı.