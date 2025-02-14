Yaşayan Nostradamus'tan 2025 kehanetleri: İnsanlık için dönüm noktası
Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bilerek "Yaşayan Nostradamus" lakabını alan Brezilyalı medyum Athos Salome, 2025 yılı için kehanetlerde bulundu. Salome, 2025 yılının insanlık için hayati bir dönüm nokatası olacağını belirtti. Öngörülerinin tesadüf olmadığını söyleyen Salome, bunları temele dayandırdığını ve gerçekleştiğini belirtti. İşte yaşayan Nostradamus'un yeni kehanetleri...
Brezilyalı 38 yaşındaki parapsikolog Athos Salome, koronavirüs salgını, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Dünya'ya doğru yol alan asteroitleri önceden tahmin etmesi nedeniyle sıklıkla medyum olarak anılıyor.
2024 yılı için yaptığı tahminlerden 4 tanesinin gerçekleştiğini söyleyen Salome, 2025 yılı için yeni kehanetlerde bulundu.
Salome, 2025 yılında dijital paranın yükselişe geçeceğine ve yapay zekanın daha da güçleneceği dair bir tablo çizdi.
Salome, radikal yeniliklerin yılı olacağını ancak aynı zamanda benzeri görülmemiş zorluklarla da karşı karşıya kalacağını söyledi. Yapay zekanın gelişmiyle dünyanın devrim niteliğinde bir ilerlemenin eşiğinde olabileceğini ya da bir felaketin yaklaştığını söyledi.
Daily Mail'e konuşan Salome, deepfake teknolojisinin giderek artması nedeniyle yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin 'yeni bir tarihsel yanlış bilgi dalgası' başlatma riski taşıdığını belirtti.
TEKNOLOJİK İLERLEME SPORDA REKABETİ BİTİRECEK!
Teknolojik ilerlemenin, sporda rekabeti ortadan kaldıracağı bir zamanın geleceğini söyleyen Salome, insanların spor alanlarında daha iyi olmalarını sağlayacak genetik geliştirmelere ve çeşitli implantlara kavuşacağını iddia etti.
Salome Aralık ayında yaptığı 3. Dünya Savaşı öngörüsünü yeniledi. Dünyada artan gerilim nedeniyle savaşın eşiğine gelindiğini belirten Salome, bunun sadece insanların değil, makinelerin savaşı olacağını öne sürdü. Yaşayan Nostradamus savaş için 2025 yılının sonunu işaret etti.
Yaşayan 'Nostradamus', adını 1500'lü yıllarda yaşamış aynı isimli Fransız astrolog ve eczacıdan alıyor.
NOSTRADAMUS KİMDİR?
Ünlü Fransız kahin Nostradamus 467 yıl önce Les Propheties adlı kitabında binlerce kehanette bulunmuştu ve bazı insanlar bunların bir kısmının gerçekleştiğine inanıyor.
Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişini, JFK suikastını ve 11 Eylül saldırısını ve büyük tarihsel öneme sahip diğer olayları şaşırtıcı bir doğrulukla öngörmüştü.
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