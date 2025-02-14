Yaşayan Nostradamus'tan korkutan 2025 kehanetleri: İnsanlık için dönüm noktası

Brezilyalı 38 yaşındaki parapsikolog Athos Salome, koronavirüs salgını, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ve Dünya'ya doğru yol alan asteroitleri önceden tahmin etmesi nedeniyle sıklıkla medyum olarak anılıyor. 2024 yılı için yaptığı tahminlerden 4 tanesinin gerçekleştiğini söyleyen Salome, 2025 yılı için yeni kehanetlerde bulundu. Salome, 2025 yılında dijital paranın yükselişe geçeceğine ve yapay zekanın daha da güçleneceği dair bir tablo çizdi. Salome, radikal yeniliklerin yılı olacağını ancak aynı zamanda benzeri görülmemiş zorluklarla da karşı karşıya kalacağını söyledi. Yapay zekanın gelişmiyle dünyanın devrim niteliğinde bir ilerlemenin eşiğinde olabileceğini ya da bir felaketin yaklaştığını söyledi. Daily Mail'e konuşan Salome, deepfake teknolojisinin giderek artması nedeniyle yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin 'yeni bir tarihsel yanlış bilgi dalgası' başlatma riski taşıdığını belirtti.

Salome, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sonucunu ve geçen yıl Paris Olimpiyatları'na yapılan siber saldırıyı öngördüğünü söylüyor.

TEKNOLOJİK İLERLEME SPORDA REKABETİ BİTİRECEK! Teknolojik ilerlemenin, sporda rekabeti ortadan kalkacağı bir zamanın geleceğini söyleyen Salome, insanların spor alanlarında daha iyi olmalarını sağlayacak genetik geliştirmelere ve çeşitli implantlara kavuşacağını iddia etti. Salome Aralık ayında yaptığı 3. Dünya Savaşı öngörüsünü yeniledi. Dünyada artan gerilim nedeniyle savaşın eşiğine gelindiğini belirten Salome, bunun sadece insanların değil, makinelerin savaşı olacağını öne sürdü. Yaşayan Nostradamus savaş için 2025 yılının sonunu işaret etti. Yaşayan 'Nostradamus', adını 1500'lü yıllarda yaşamış aynı isimli Fransız astrolog ve eczacıdan alıyor.