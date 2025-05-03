Yavuz Top kimdir, neden öldü? Bağlama sanatçısı Yavuz Top'un hayatı

Yavuz Top, 1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde doğdu. 7 yaşından beri bağlama çalan Top, 1967'de TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazandı ve "Yetişmiş Bağlama Sanatçısı" olarak, hiçbir staj ve kursa tabi tutulmaksızın yayınlara katılmaya başladı.



Halk müziğinin çağdaşlaşabilmesi ve evrensel düzeye gelebilmesi için birçok çalışmaya imza atan Top, 1976'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarında bağlama hocası olarak 1980'e kadar görev yaptı.



Halk müziği tarihinde ilk kez "çok sesli halk müziği" denemeleri yaparak, televizyon ve radyolarda yayımlanmasını sağlayan Yavuz Top, 7 kişisel, "Muhabbet Grubu" diye bilinen arkadaşlarıyla da 7 albüm çıkardı.



Sanatçı, yurt dışında da halk müziğiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Bestelediği film müzikleri ile çeşitli ödüller alan Yavuz Top, 300'e yakın halk türküsü derleyerek halk müziği repertuvarına kazandırdı.



YAVUZ TOP NEDEN ÖLDÜ?



Bağlama sanatçısı Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kartal Devlet Hastanesinde 75 yaşında hayatını kaybetti.