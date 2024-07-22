Yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti (Ferit Edgü kimdir?)

Hakkari'de Bir Mevsim, Doğu Öyküleri, Don Sesi gibi öyküleriyle tanınan yazar Ferit Edgü 88 yaşında vefat etti. Edgü'nün vefatını, Metin Celal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Celal paylaşımında "Çağdaş Türk Edebiyatının büyük ustalarından Ferit Edgü vefat etmiş" yazdı.

FERİT EDGÜ KİMDİR?



Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde başladığı öğrenimini Paris’te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları’nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı. Edebiyatın çeşitli alanlarında onlarca ürün verdi. "Bir Gemide" adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, "Ders Notları" ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldı. Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayınlanmış kitapları vardır.

Erden Kıral’ın 1983’te Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı dahil dört ödül kazanan filmi Hakkari'de Bir Mevsim, Ferit Edgü’nün "O" adlı düşsel anlatısından Onat Kutlar tarafından senaryolaştırılmıştı