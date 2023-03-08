Yeni bir araştırma insanların palyaçolardan neden korktuğunu çözdü

Independent Türkçe'nin haberine göre; katılımcıların yaklaşık yüzde 5'i palyaçolardan "aşırı derecede korktuklarını" belirtirken, bu oranın yükseklik, hayvanlar ya da kapalı alanlar gibi diğer fobilerden daha fazla olduğu bildirildi.



NEDEN PALYAÇOLARDAN KORKUYORLAR?



Araştırmaya göre, palyaçoların abartılı yüz özellikleri ve duygusal sinyalleri gizleyen makyajları, insanların onlardan korkmasının başlıca sebepleri. Bir başka neden olarak da Stephen King'in O (It) kitabındaki Pennywise karakterinde olduğu gibi popüler kültürde palyaçoların olumsuz tasvirleri gösterildi. Katılımcılar arasında en yüksek puanı alan bir diğer faktör de palyaçoların öngörülemeyen davranışları olduğu iddiası.



Araştırmacılar, yanıt verenler arasında en düşük katılım düzeyinin palyaçolarla yaşanan korkutucu bir kişisel deneyimden kaynaklanan korku olduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, korkutucu şeyin tek tek unsurlardan herhangi biri değil, "bu özelliklerin yan yana gelmesi" olabileceğinden şüpheleniyor.