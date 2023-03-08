Yeni bir araştırma insanların palyaçolardan neden korktuğunu çözdü

Tüm amaçları izleyicilerini güldürmek olan palyaçolardan, insanların neden korktukları ortaya çıktı. Palyaço korkusu ya da koulrofobi, çeşitli kültürlerde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda yaygın görülen bir durum. Frontiers in Psychology'de yayımlanan yeni araştırmaya göre, Güney Galler Üniversitesi'nden bilim insanları 64 ülkeden yaklaşık 1000 yetişkin katılımcının yer aldığı uluslararası bir anketten elde edilen verileri değerlendirdi ve katılımcıların yarısından fazlasının bir dereceye kadar koulrofobiye sahip olduğunu bildirdiğini tespit etti.
Independent Türkçe'nin haberine göre; katılımcıların yaklaşık yüzde 5'i palyaçolardan "aşırı derecede korktuklarını" belirtirken, bu oranın yükseklik, hayvanlar ya da kapalı alanlar gibi diğer fobilerden daha fazla olduğu bildirildi.
NEDEN PALYAÇOLARDAN KORKUYORLAR?
Araştırmaya göre, palyaçoların abartılı yüz özellikleri ve duygusal sinyalleri gizleyen makyajları, insanların onlardan korkmasının başlıca sebepleri. Bir başka neden olarak da Stephen King'in O (It) kitabındaki Pennywise karakterinde olduğu gibi popüler kültürde palyaçoların olumsuz tasvirleri gösterildi. Katılımcılar arasında en yüksek puanı alan bir diğer faktör de palyaçoların öngörülemeyen davranışları olduğu iddiası.
Araştırmacılar, yanıt verenler arasında en düşük katılım düzeyinin palyaçolarla yaşanan korkutucu bir kişisel deneyimden kaynaklanan korku olduğuna dikkat çekti. Bilim insanları, korkutucu şeyin tek tek unsurlardan herhangi biri değil, "bu özelliklerin yan yana gelmesi" olabileceğinden şüpheleniyor.
Palyaçoların görünüş olarak tamamen insana benzememesinden kaynaklanan "tekinsiz vadi etkisinin", cildi tamamen örten makyajla birleştiğinde insanlarda korkuya yol açan faktörlerden bazıları olabileceğini söylediler. Araştırmacılar ayrıca makyajdaki "hastalık ve bulaşıcılığı anımsatan" kırmızılığın da yetişkinler ve çocuklar arasında korku uyandırmada rol oynayabileceğinden şüpheleniyor.
Bilim insanları, "Sonuç olarak, bu çalışma palyaço korkusunun etiyolojisini araştıran ve bu fenomenin kökenine ilişkin rakip açıklamaları dikkate alan ilk çalışma" diye ekledi.