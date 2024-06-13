Yeşilçam oyuncusu Osman Cavcı "Alan" yarışmasına katıldı: Osman Cavcı kimdir, hangi filmlerde rol aldı?

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Osman Cavcı, tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı'nın oğludur. Baba mesleği olan tiyatroya olan aşkı 1972'de bir turnede (İzmir Turnesi) başlamıştır. Daha sonraları Ertem Eğilmez ile tanışmasının ardından 1981 yılında sinemaya adım atmıştır. İlk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle'dir. Daha sonra Zeki Ökten'in yönettiği Yoksul filminin sonunda Yeni Çırak olarak rol almıştır.



İlk sinema filminden sonra Türk filmlerinde rol almaya devam etmiş, Muhsin Bey filmi ile genç yaşta kariyerinin zirvesini yakalamıştır. Muhsin Bey'de organizatör Muhsin Kanadıkırık'ın genç yardımcısını kendi adıyla oynamıştır. Filmdeki bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bununla beraber TRT yapımı dizilerde de rol almaya başlamıştır.