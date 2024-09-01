Yeşilçam'ın acı kaybı: Ahu Tuğba hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu.



Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.



Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.



Ahu Tuğba'nın ölüm haberini Nuri Alço duyurdu. Alço, "Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.



1955 doğumlu Ahu Tuğba, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı.