Yeşilçam'ın acı kaybı: Ahu Tuğba hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu.
Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.
Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Ahu Tuğba'nın ölüm haberini Nuri Alço duyurdu. Alço, "Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.
1955 doğumlu Ahu Tuğba, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı.
AHU TUĞBA KİMDİR?
Ahu Tuğba Türk sinema uyuncusu. İstanbul'da dünyaya geldi, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Kolej kız lisesi bölümü) mezundur.
Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce eğitime başladı ancak tamamlamadı. İlk rolünü 1974 yılında bir filmde oynadı, 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım attı. 1980'lerin başında Yeşilçam'da üne kavuştu. 1987 yılında bir de müzik albümü çıkardı.
Ahu Tuğba, bir çoçuk annesidir.
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